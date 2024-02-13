Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский борец Садулаев выступит на чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев примет участие в чемпионате Европы по вольной борьбе в Бухаресте (Румыния).

Чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Ранее Садулаеву не дали румынскую визу для участия в турнире, как и многим другим борцам вольного стиля, представляющим сборную России.

Напомним, Садулаев стал победителем международных соревнований «Кубок Ивана Ярыгина», которые прошли 25–28 января в Красноярске. Спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом (2016, 2020), пятикратным чемпионом мира (2014, 2015, 2018, 2019, 2021), серебряным призёром чемпионата мира (2017), четырёхкратным чемпионом Европы (2014, 2018, 2019, 2020) и пятикратным чемпионом России (2014, 2015, 2017, 2018, 2020).