Перед пропажей спортсменка из Дагестана попрощалась с братом

Боец по тайскому боксу Анна Цомартова из Северной Осетии пропала после поражения на турнире в Каспийске. Она больше суток не выходила на связь, но стало известно, что перед пропажей она попрощалась с братом. Об этом сообщает РИА Спорт Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Дагестану.

Последний раз спортсменку видели на берегу моря. Никаких личных вещей 22-летняя Цомартова с собой не взяла, легко одевшись, она вышла из спорткомплекса Али Алиева. В сообщении брату она просила передать маме, что очень её любит.

Отметим, что поражение на турнире стало первым для неё за последние десять лет. На чемпионате СКФО и ЮФО по муай-тай Цомартова представляла Ростовскую область в весовой категории до 57 кг.