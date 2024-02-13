Руслан Бичурин вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе

Греко-римский борец классического стиля Руслан Бичурин поборется за золото на чемпионате Европы — 2024 в Бухаресте. Он выступает в весовой категории до 67 кг.

Воспитанник мордовской школы Мишина встретился в полуфинале с чемпионом Европы 2022 Муратом Фиратом из Турции. На протяжении большей части поединка турецкому борцу удавалось сохранять преимущество, но за полторы минуты до конца противостояния мордовскому борцу удалось вернуть себе лидерство и довести до победы со счётом 5-4.

В четвертьфинале Бичурин одолел Славика Галстяна, который уже был призёром чемпионата Европы и мира. Завтра, 14 февраля, Бичурин встретится с действующим чемпионом Европы Хасратом Джафаровым из Азербайджана.

Напомним, что в начале 2024 года Руслан стал чемпионом России в своей весовой категории.