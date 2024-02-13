Тренер сборной России по вольной борьбе получил разрешение на работу на ЧЕ в Бухаресте

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов получил разрешение на работу на чемпионате Европы по вольной борьбе, который пройдёт в Бухаресте (Румыния).

«Вылетаю завтра с командой, у меня был шенген. UWW дал мне допуск на ковер, я смогу секундировать нашим спортсменам и везде находиться с командой», — сказал Гацалов в интервью ТАСС.

Напомним, тренерам сборной России по борьбе запретили работать на чемпионате мира, который проходил в Сербии в сентябре прошлого года. Чемпионат Европы проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Ранее стало известно, что двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев сможет принять участие в чемпионате Европы по вольной борьбе.