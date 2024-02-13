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Женская сборная России по борьбе выступит на чемпионате Европы

Женская сборная России по борьбе выступит на чемпионате Европы
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Женская сборная России по борьбе в полном составе выступит на чемпионате Европы, который проходит в Бухаресте с 12 по 18 февраля. Об этом сообщает РИА Новости Спорт.

Ранее было известно, что не у всех спортсменок есть визы для вылета, хотя до начала самих соревнований оставалось несколько дней. Сейчас этот вопрос решён и все десять спортсменок готовы для участия в чемпионате.

Отметим, что россиянки будут представлены во всех десяти весовых категориях. Также в Бухаресте выступают спортсмены из России в греко-римской борьбе. Действующий чемпион России и воспитанник мордовской школы Руслан Бичурин прошёл в финал чемпионата Европы и уже 14 февраля поборется за золото с чемпионом Европы прошлого года из Азербайджана.

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