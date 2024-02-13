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Борец Анвар Аллахьяров — бронзовый призёр чемпионата Европы

Борец Анвар Аллахьяров — бронзовый призёр чемпионата Европы
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Российский борец греко-римского стиля Анвар Аллахьяров выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 63 кг. Сейчас идут соревнования чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте.

В поединке за бронзовую медаль Аллахьяров победил латвийца Александра Юркянса со счетом 10:0. Аллахьяров стал первым россиянином, завоевавшим награду на турнире. Он одолел соперников из Италии и Турции в двух поединках, а в третьем уступил в борьбе Мураду Маммадову, представителю Азербайджана.

Отметим, что борец попал в список на чемпионат Европы за день до вылета и к соревнованиям не готовился. Сейчас выступает в непривычной для себя весовой категории.

Также в Бухаресте вышел в финал чемпион России по греко-римской борьбе Руслан Бичурин. В полном составе там выступит и женская сборная России по борьбе.

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