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Борец Тюлюбаев — бронзовый призёр чемпионата Европы в категории до 77 кг

Борец Тюлюбаев — бронзовый призёр чемпионата Европы в категории до 77 кг
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Российский борец греко-римского стиля Адлет Тюлюбаев выиграл бронзовую медаль на чемпионате Европы в весовой категории до 77 кг. Сейчас идут соревнования чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Бухаресте, которые продолжатся до 18 февраля.

Тюлюбаев победил представителя Румынии Александрина Гуту со счетом 13:4. Ранее 28-летний российский борец уже становился бронзовым и серебряным призёром чемпионата России.

Сегодня также бронзовую медаль чемпионата Европы в весе до 63 кг завоевал Анвар Аллахьяров. Сейчас нам счету российских спортсменов две медали.

Среди женщин в Бухаресте выступит сборная России в полном составе.

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Напомним, что в апреле 2023 года борцов из России допустили до международных турниров с условием участия в нейтральном статусе. Такие же условия и для белорусских спортсменов.

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