Стало известно расписание матчей суперсерии между сборными России и Беларуси

Мужская сборная России по гандболу проведёт в суперсерию из трёх товарищеских встреч со сборной Беларуси. Матчи пройдут в марте 2024 года в трёх городах. Местом проведения суперсерии были выбраны Казань, Москва и Чехов.

Гандбол. Суперсерия

13 марта. 18:00 мск

Россия – Беларусь. Казань, «Казанская академия тенниса».

15 марта. 19:00 мск

Россия – Беларусь. Москва, ВА «Динамо».

17 марта. 14:15 мск

Россия – Беларусь. Чехов, Дворец спорта «Олимпийский» им. В.С. Максимова.

Напомним, в ноябре 2023-го суперсерию принимали города Беларуси — Могилёв, Гомель и Минск. Сборная России потерпела три поражения во всех трёх матчах суперсерии. Сообщается, что состав национальной команды будет опубликован в конце февраля.