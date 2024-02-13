Йованович: считаю Шалимову одним из сильнейших вратарей в истории гандбола

Экс-голкипер сборных Югославии и Сербии, действующий тренер вратарей сербской команды Бранка Йованович назвала лучших игроков в истории женского гандбола.

«В 1991 году мы обыграли знаменитый киевский „Спартак“, а годом позже — венгерский „Дебрецен“. Тогда нам удалось впервые за 13 лет одолеть киевлянок! Особенно помню противостояние с ними, когда напротив были игроки уровня Базановой или же Шалимовой в воротах: Татьяну до сих пор считаю одним из сильнейших вратарей в истории гандбола. Я хорошо отработала в обоих финалах — и мы дважды выиграли трофей», — сказала Йованович в интервью «Гандбол. Быстрый центр».

Напомним, Татьяна Шалимова — бронзовый призёр Олимпийских игр в Сеуле-1988 и Барселоне-1992. Заслуженный мастер спорта СССР. В 2000 году она выступала на Олимпийских играх за сборную Австрии.