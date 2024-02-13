Россиянин Сергей Семёнов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

Российский борец греко‑римского стиля Сергей Семёнов стал чемпионом Европы в весовой категории свыше 130 кг. В финальном поединке он одолел представителя Турции Рызу Каяалпа, который является 12-кратным чемпионом Европы. Семенов победил Рызу Каяалпа на туше — 4:2.

Отметим, в весовой категории до 77 кг представитель России Адлет Тюлюбаев завоевал бронзу, одержав победу над Александрином Гуту из Молдавии. В категории до 63 кг бронзу завоевал россиянин Анвар Аллахьяров.

Отметим, Семёнов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Спортсмен из-за травмы в сентябре 2023 года пропустил этап квалификации к Олимпийским играм в Париже. Также он является чемпионом мира 2018 года, бронзовым медалистом чемпионата Европы — 2019, шестикратным победителем чемпионата России.