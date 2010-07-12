Россияне вернулись в первую сотню рейтинга наездников
Наездница Ксения Морозкина поднялась в мировом рейтинге FEI на 201 строчку и теперь занимает 82-е место в мировой классификации. Ксения — единственный представитель России, который находится в первой сотне конных рейтингов мира, сообщает сайт Федерации конного спорта России.
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