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Россияне вернулись в первую сотню рейтинга наездников

Россияне вернулись в первую сотню рейтинга наездников
Другие / Прочие виды спорта 0

Наездница Ксения Морозкина поднялась в мировом рейтинге FEI на 201 строчку и теперь занимает 82-е место в мировой классификации. Ксения — единственный представитель России, который находится в первой сотне конных рейтингов мира, сообщает сайт Федерации конного спорта России.

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