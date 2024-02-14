Призёр ЧЕ по прыжкам в воду Терновой: в этом спорте оказался случайно

Бронзовый призёр чемпионата Европы по прыжкам в воду Руслан Терновой рассказал, как начал заниматься этим видом спорта. 22-летний спортсмен рассказал, что в детстве занимался футболом и спортивной гимнастикой, но позже остановил выбор на прыжках в воду.

«Я в прыжках вообще оказался случайно. К нам в садике в Пензе как-то пришёл тренер по прыжкам в воду, посмотрел детей, и, если мне не изменяет память, раздал визитки. Родители позвонили, я пришёл на тренировку, там мне сказали, что данные у меня неплохие.

У меня были параллельно ещё два вида спорта: спортивная гимнастика и футбол. Футбол у нас в Пензе очень слабо развит – можно сказать вообще никак. Поэтому смысла задерживаться в футболе не было. Спортивная гимнастика у нас неплохо развита, есть сильные ребята. Однако у меня не пошло. Поэтому остался только вариант с прыжками в воду», — приводит слова Тернового Metaratings.

Напомним, в 2018 года Терновой взял три бронзовые медали на юношеской Олимпиаде в Буэнос-Айресе. Спортсмен завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду, который прошёл в 2019 году в Киеве.