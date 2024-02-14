Экс-тренер женской сборной России по гандболу Алексеев вошёл в тренерский штаб «Кубани»

В тренерский штаб женского гандбольного клуба «Кубань» (Краснодар), возглавляемый Денисом Сайфулиным, вошёл бывший главный тренер женской сборной России Алексей Алексеев. О назначении проинформировала пресс-служба команды.

С 2016 года Алексеев входил в тренерский штаб национальной команды. В его составе помог сборной стать серебряным призёром чемпионата Европы — 2018 и бронзовым призёром чемпионата мира 2019 года. Под руководством Алексея Алексеева женская сборная России по гандболу стала серебряным призёром летних Олимпийских игр в Токио в 2021 году.

Напомним, в турнирной таблице чемпионата России по гандболу среди женских команд Суперлиги после 24 проведённых матчей «Кубань» занимает шестое место.