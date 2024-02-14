Украинский борец отказался фотографироваться с россиянином на церемонии награждения

Украинский борец Александр Грушин не стал делать совместную фотографию с призёрами чемпионата Европы по борьбе из-за присутствия на пьедестале почёта россиянина Анвара Аллахьярова, сообщает Sportarena.com.

Грушин стал серебряным призёром соревнований по греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг на европейском чемпионате. Аллахьяров завоевал бронзовую медаль в этих соревнованиях. Во время награждения украинский борец не стал подниматься на первую ступень пьедестала, чтобы сфотографироваться со всеми призёрами турнира.

Напомним, спортсмены из России и Беларуси выступают на чемпионате Европы по спортивной борьбе в нейтральном статусе. Соревнования в Бухаресте (Румыния) продлятся до 18 февраля.