Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Алихан Жабраилов выступит на ЧЕ-2024 по вольной борьбе

Алихан Жабраилов выступит на ЧЕ-2024 по вольной борьбе
Аудио-версия:
Комментарии

Борец вольного стиля Алихан Жабраилов вошёл в состав российской сборной на чемпионат Европы по вольной борьбе — 2024. Турнир проходит в столице Румынии Бухаресте.

Бронзовый призёр ЧМ-2019 в весовой категории до 92 кг будет заявлен на турнир тяжеловесов — до 125 кг. Такое решение принято в связи с отказом в выдаче визы Абдулле Курбанову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Российская сторона также ожидает решения со стороны Объединённого мира борьбы (UWW) касательно представителей страны в весовых категориях до 57 и 70 кг. Таким образом, борцы вольного стиля сохраняют шансы выступить на ЧЕ в полном составе.

Турнир по вольной борьбе начнётся 16 февраля. Борцы из России представлены на континентальном первенстве в нейтральном статусе.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android