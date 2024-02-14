Алихан Жабраилов выступит на ЧЕ-2024 по вольной борьбе

Борец вольного стиля Алихан Жабраилов вошёл в состав российской сборной на чемпионат Европы по вольной борьбе — 2024. Турнир проходит в столице Румынии Бухаресте.

Бронзовый призёр ЧМ-2019 в весовой категории до 92 кг будет заявлен на турнир тяжеловесов — до 125 кг. Такое решение принято в связи с отказом в выдаче визы Абдулле Курбанову. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).

Российская сторона также ожидает решения со стороны Объединённого мира борьбы (UWW) касательно представителей страны в весовых категориях до 57 и 70 кг. Таким образом, борцы вольного стиля сохраняют шансы выступить на ЧЕ в полном составе.

Турнир по вольной борьбе начнётся 16 февраля. Борцы из России представлены на континентальном первенстве в нейтральном статусе.