«Куражатся». Прыгун в воду Терновой — о бразильцах в «Зените»

Один из лидеров российской сборной по прыжкам в воду, бронзовый призёр чемпионата Европы — 2019 Руслан Терновой поделился мнением относительно игры футбольного «Зенита».

Спортсмен рассказал, что ему нравится игра легионеров питерского клуба.

«За «Зенит» болею. Бразильцы? Они показывают красивый футбол, куражатся. За этим приятно наблюдать», — цитирует Тернового Metaratings.

Прыгун в воду отметил, что российская футбольная лига была интереснее, когда отечественные команды имели возможность выступать в европейских кубках.

В 2018 году Руслан Терновой стал трёхкратным бронзовым призёром юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе. А на недавнем Кубке страны в Саратове выиграл две золотые и одну серебряную медали.