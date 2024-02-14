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Путин: надо избавиться от коммерции в сфере спорта

Путин: надо избавиться от коммерции в сфере спорта
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На пресс-конференции президент России Владимир Владимирович Путин поручил сделать спорт для россиян доступным.

«Поддерживать стремления людей в любом возрасте, сохранять физическую форму, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. В этой стезе планируем существенно расширить строительство спортивно-оздоровительных комплексов в городах и населённых пунктах. Делать занятия физической культурой и спортом нужно обязательно доступным для граждан. Избавить нашу систему физической культуры и спорта от излишней коммерциализации. Министерство спорта должно заняться этим вплотную, навести порядок. Всё, что делается в этой сфере под эгидой государства и муниципалитетов, должно быть доступно для российских семей. Вот на что хочу обратить внимание», — сказал президент страны.

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