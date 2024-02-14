Садык Лалаев — бронзовый призёр чемпионата Европы по греко-римской борьбе — 2024

В Бухаресте (Румыния) продолжается чемпионат Европы по спортивной борьбе — 2024.

Бронзовую медаль в турнире классиков завоевал Садык Лалаев (до 60 кг). В схватке за третье место россиянину противостоял сербский борец Георгий Тибилов. Итоговый результат встречи — 2:1 в пользу россиянина.

Лалаев приносит российской сборной четвёртую награду турнира. Накануне победу одержал тяжеловес Сергей Семёнов (до 130 кг), а две бронзовые награды завоевали Адлет Тюлюбаев (до 77 кг) и Анвар Аллахьяров, выступающий в весе до 63 кг.

Садыку Лалаеву 27 лет. Он является двукратным бронзовым призёром чемпионата России (2019, 2023), победителем международного турнира Zagreb open (2024) и золотым медалистом Кубка страны (2023).