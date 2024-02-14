Бичурин завоевал серебро ЧЕ-2024 по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Руслан Бичурин завоевал серебряную медаль чемпионата Европы — 2024, который проходит в Румынии.

В финале весовой категории до 67 кг россиянин схлестнулся с азербайджанским классиком, серебряным призёром ЧМ-2023 Хасратом Джафаровым. По итогам первого периода Бичурин проигрывал сопернику один балл. Основное противостояние было во второй половине встречи. За минуту до конца поединка оба противника обменялись результативными действиями. Итоговый счёт оказался не в пользу россиянина — 5:8.

Отметим, сегодня, 14 февраля, Руслану Бичурину исполнилось 27 лет. Он является действующим чемпионом России, победителем международного турнира памяти Олега Караваева — 2023, а также золотым медалистом Всероссийской Спартакиады — 2022.

Для российских классиков эта награда стала пятой по счёту. Ранее бронзовую медаль завоевал Садык Лалаев в весе до 60 кг.