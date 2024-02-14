Оганян принёс сборной России очередную бронзу ЧЕ-2024 по греко-римской борьбе

Российский борец греко-римского стиля Нарек Оганян (до 72 кг) стал победителем схватки за третье место с венгром Кристианом Ванзой на продолжающемся в Бухаресте чемпионате Европы по спортивной борьбе — 2024. Счёт в поединке — 3:1 в пользу россиянина.

Отметим, что успех в малом финале стал для Оганяна первым подобным на взрослом уровне. В послужном списке россиянина две золотые медали чемпионатов России (2023, 2024), бронза молодёжного чемпионата Европы (2018), а также серебряная награда Всероссийской Спартакиады сильнейших (2022).

Напомним, накануне победителем в весе до 130 кг стал Сергей Семёнов. В финале он одолел представителя Турции Рызу Каяалпа на туше. Счёт — 4:2. Серебро турнира на счету Руслана Бичурина.