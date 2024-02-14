Борец Алиев — серебряный призёр ЧЕ-2024 в Бухаресте

Россиянин Ислам Алиев завоевал серебряную медаль чемпионата Европы — 2024 в Бухаресте (Румыния).

Борцу греко-римского стиля в финале весовой категории до 82 кг противостоял турецкий спортсмен Альперен Бербер. Итоговый счёт в схватке – 3:4. Турецкая сторона несколько раз требовала пересмотра результатов. В первой половине встречи челленджи соперников были удовлетворены и россиянин лишался баллов. Только во втором периоде противостояния судьи удовлетворили челлендж российской стороны.

Алиев принёс второе серебро для России в греко-римской борьбе.

Отметим, Исламу Алиеву 22 года. Он является действующим чемпионом России, а также победителем Международного фестиваля университетского спорта. Борец представляет клуб «Ахмат».