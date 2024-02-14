Муртазалиев завоевал серебро чемпионата Европы — 2024 по греко-римской борьбе

22-летний борец греко-римского стиля Магомед Муртазалиев стал серебряным призёром чемпионата Европы — 2024.

В финале весовой категории до 97 кг россиянин сразился с олимпийским чемпионом 2016 года, шестикратным чемпионом Европы Артуром Алексаняном (Армения). Победу одержал его более титулованный визави. Счёт в поединке — 3:6.

Магомеду Муртазалиеву 22 года. Он является уроженцем села Игали республики Дагестан. На его счету победа на молодёжном чемпионате мира по греко-римской борьбе — 2023.

Отметим, что весовая категория до 97 кг входит в олимпийскую программу. Пока спортсмены из России не завоевали ни одной лицензии. Ближайшим турниром, где можно будет получить путёвки в Париж-2024, станет европейский отбор в Баку. Он пройдёт с 5 по 7 апреля.