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Российские борцы греко-римского стиля завоевали восемь медалей на ЧЕ-2024 в Бухаресте

На чемпионате Европы — 2024 в Бухаресте (Румыния) завершился турнир среди борцов греко-римского стиля. Российские спортсмены завоевали восемь наград и стали лидерами по количеству завоёванных медалей.

Единственное золото у Сергея Семёнова, который выступал в весовой категории до 130 кг. Также в активе россиян имеется три серебра и четыре бронзы.

Полный список медалистов:

до 60 кг — Садык Лалаев (бронза);

до 63 кг — Анвар Аллахьяров (бронза);

до 67 кг — Руслан Бичурин (серебро);

до 72 кг — Нарек Оганян (бронза);

до 77 кг — Адлет Тюлюбаев (бронза);

до 82 кг — Ислам Алиев (серебро);

до 97 кг — Магомед Муртазалиев (серебро);

до 130 кг — Сергей Семёнов (золото).

В весовых категориях до 55 и 87 кг российским борцам не удалось завоевать медали.

Напомним, россияне выступают на ЧЕ-2024 в нейтральном статусе.