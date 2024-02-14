Российские борцы греко-римского стиля завоевали восемь медалей на ЧЕ-2024 в Бухаресте

На чемпионате Европы — 2024 в Бухаресте (Румыния) завершился турнир среди борцов греко-римского стиля. Российские спортсмены завоевали восемь наград и стали лидерами по количеству завоёванных медалей.
Единственное золото у Сергея Семёнова, который выступал в весовой категории до 130 кг. Также в активе россиян имеется три серебра и четыре бронзы.
Полный список медалистов:
до 60 кг — Садык Лалаев (бронза);
до 63 кг — Анвар Аллахьяров (бронза);
до 67 кг — Руслан Бичурин (серебро);
до 72 кг — Нарек Оганян (бронза);
до 77 кг — Адлет Тюлюбаев (бронза);
до 82 кг — Ислам Алиев (серебро);
до 97 кг — Магомед Муртазалиев (серебро);
до 130 кг — Сергей Семёнов (золото).
В весовых категориях до 55 и 87 кг российским борцам не удалось завоевать медали.
Напомним, россияне выступают на ЧЕ-2024 в нейтральном статусе.