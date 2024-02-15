MVP Супербоула-2024 Патрик Махоумс: Том Брэди GOAT. Мне льстит, что нас сравнивают

MVP Супербоула-2024, игрок «Канзас Чифс» Патрик Махоумс высказался о том, что его сравнивают с легендарным Томом Брэди.

«Мне это льстит. Он GOAT, и мне нравится, когда меня сравнивают с ним, но у меня ещё так много времени на продолжение карьеры. Том же несмотря на долголетие в спорте был невероятно стабильным, каждый год.

Всё, что я могу делать, это просто пытаться быть лучшим с каждым днём, который у меня есть, и ни о чем не сожалеть. Я действительно слышал, как Том сказал это некоторое время назад, его целью было просто стать лучшей версией Тома Брэди, какой он только мог быть. Всё остальное дело случая. Всё остальное придёт вместе с этим, если вы продолжите усердно работать и по-прежнему будете иметь вокруг себя отличных товарищей по команде. Я был благословлён этим, чувак. Мне повезло работать в великой организации с отличными игроками, и, если я смогу продолжать работать так, как работаю, я не буду сожалеть о том, как закончилась моя карьера», — приводит слова Махоумса NBC Sports.