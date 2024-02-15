НФЛ выступила с заявлением по стрельбе во время празднования чемпионства «Канзас-Сити»

Пресс-служба Национальной футбольной лиги (НФЛ) опубликовала официальное заявление лиги по поводу инцидента со стрельбой в Канзас-Сити во время парада в честь победы в Супербоуле — финальном матче соревнований по американскому футболу — местной команды «Канзас-Сити Чифс».

«Мы глубоко опечалены бессмысленной стрельбой, которая произошла сегодня ближе к концу парада в Канзас-Сити в честь „Чифс“. Наши мысли с жертвами и всеми пострадавшими. Мы благодарны за быструю и тщательную реакцию правоохранительных органов и сотрудников экстренных служб», — гласит текст заявления НФЛ.

Ранее стало известно, что во время чемпионского парада «Канзас-Сити Чифс» в своём городе произошла стрельба, которая, по предварительным данным, привела к ранению нескольких человек. По итогам инцидента полиция задержала двоих вооружённых людей.

«Канзас-Сити Чифс» стал первой командой НФЛ за 19 лет, которая смогла подтвердить чемпионство прошлого сезона.