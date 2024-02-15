Реакция болельщиков «Канзас-Сити Чифс» на стрельбу на чемпионском параде

15 февраля 2024 года во время чемпионского парада в американском городе Канзас-Сити, посвящённого победе местных «Чифс» в Супербоуле — финальном матче соревнований американской футбольной лиги (NFL), неизвестные открыли стрельбу.

В результате вооружённого нападения в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты «Канзас-Сити Чифс», были ранены более 20 человек. В больнице Children's Mercy Kansas City проинформировали, что из 12 пациентов, которые к ним поступили, 11 — дети.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором видна реакция людей, собравшихся на чествовании футбольной команды, на выстрелы.

Начальник городской полиции Стейси Грейвс сообщил о задержании троих вооружённых людей. По факту стрельбы ведётся следствие.