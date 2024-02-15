MVP Супербоула-2024 Патрик Махоумс поддержал пострадавших в стрельбе в Канзас-Сити

Квотербек команды по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс», выступающей в Национальной футбольной лиге (NFL), Патрик Махоумс обратился со словами поддержки к пострадавшим в стрельбе во время чемпионского парада, организованного в Канзас-Сити в честь победы «Чифс» в финальном матче соревнований NFL — Супербоуле. В результате вооружённого нападения один человек погиб, более 20 получили ранения.

«Молюсь за Канзас-Сити», — написал Махоумс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в Супербоуле-2024 «Канзас-Сити Чифс» в овертайме обыграл «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счётом 25:22 (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3). Патрик Махоумс был признан самым ценным игроком прошедшей встречи.