В детской больнице Канзас-Сити сообщили, что жизни пострадавших ничего не угрожает

Руководство больницы Children's Mercy Kansas City, в которую доставили 12 пострадавших во время стрельбы на чемпионском параде в честь победителей Супербоула Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс», сообщило, что все пациенты полностью выздоровеют и сейчас их жизни ничего не угрожает.

«Мы ожидаем полного выздоровления всех этих пациентов, ни один из которых не находится в критическом состоянии», — цитирует ProFootballTalk представителя руководства больницы.

11 из 12 поступивших в больницу — дети, ещё одной пациенткой стала женщина, чей ребёнок также получил ранение. Огнестрельные ранения получили девять детей, ещё двое получили травмы, находясь в толпе.

По информации, полученной ранее, полиция задержала троих вооружённых людей по подозрению в нападении.