Мамиашвили: Садулаев возвращается в Россию. Это беспрецедентная ситуация

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили объяснил ситуацию вокруг отказа во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Садулаев должен был выступить на чемпионате Европы-2024 в Бухаресте.

«Мы обращались в оргкомитет чемпионата Европы, но они бессильны перед таможенной службой. Со слов офицеров, которые приняли решение не пускать Садулаева, у них вызвала сомнение виза Абдулрашида. Но есть маленькая странность в этом решении. Садулаев до прилёта в Румынию по этой визе уже был в шенгенском пространстве — в Испании, откуда он вылетел в Бухарест. В Испании никаких вопросов к нему не было, там он выходил из аэропорта и снова проходил к гейту.

Мы два с половиной часа пытались решить этот вопрос. У нас есть полная поддержка от оргкомитета турнира, все необходимые подтверждения и документы, но это не помогло. Теперь Абдулрашид возвращается в Россию. У остальных наших ребят, которым дали визу, проблем (в аэропорту Бухареста) не возникло.

Это беспрецедентная ситуация. Политическое руководство Румынии давало письменные гарантии, что всем членам команд — неважно, Россия или какая то другая страна — будет предоставлена визовая поддержка. По факту они же дали визы, но не всем», — приводит слова Мамиашвили «Матч ТВ».