Тренер сборной России Гацалов высказался о ситуации с Садулаевым в Румынии

Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал ситуацию вокруг отказа во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Спортсмен должен был выступить на чемпионате Европы – 2024 в Бухаресте.

«Неприятная ситуация для всех нас. В любом случае ребята настроены на завтрашний день, мы понимаем всю ответственность. Несмотря на то что нет капитана, ребята настроены на борьбу. Сделаем завтра всё, что от нас зависит», — приводит слова Гацалова ТАСС.

Отметим, ранее Гацалов подтверждал наличие визы для въезда в Румынию у Садулаева. До поездки в Бухарест, в конце января Абдулрашид выиграл международные соревнования «Кубок Ивана Ярыгина», тем самым подтвердив статус фаворита.