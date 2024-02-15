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Тренер сборной России Гацалов высказался о ситуации с Садулаевым в Румынии

Тренер сборной России Гацалов высказался о ситуации с Садулаевым в Румынии
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Главный тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурат Гацалов прокомментировал ситуацию вокруг отказа во въезде в Румынию двукратному олимпийскому чемпиону, многократному чемпиону мира по вольной борьбе Абдулрашиду Садулаеву. Спортсмен должен был выступить на чемпионате Европы – 2024 в Бухаресте.

«Неприятная ситуация для всех нас. В любом случае ребята настроены на завтрашний день, мы понимаем всю ответственность. Несмотря на то что нет капитана, ребята настроены на борьбу. Сделаем завтра всё, что от нас зависит», — приводит слова Гацалова ТАСС.

Отметим, ранее Гацалов подтверждал наличие визы для въезда в Румынию у Садулаева. До поездки в Бухарест, в конце января Абдулрашид выиграл международные соревнования «Кубок Ивана Ярыгина», тем самым подтвердив статус фаворита.

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