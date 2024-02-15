Россиянка Дадашева завоевала бронзу чемпионата Европы — 2024 по борьбе, одолев украинку

Российская спортсменка Милана Дадашева завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 50 кг на чемпионате Европы – 2024, который проходит в Бухаресте (Румыния). В медальном поединке Дадашева со счётом 17:15 победила представительницу Украины Оксану Ливач.

Чемпионкой Европы 2024 года в данной весовой категории стала двукратный серебряный призёр Олимпиад, двукратная чемпионка мира представительница Азербайджана (в прошлом — украинка) Мария Стадник, серебро осталось за Эвин Демирхан из Турции. Ещё одной бронзовой медали удостоилась болгарка Миглена Селишка.

Для 28-летней Дадашевой бронза в Бухаресте стала третьей с чемпионатов Европы. Также в активе Миланы есть титул чемпионки России (2016 год).