Садулаев высказался о ситуации с отказом во въезде в Румынию, где проходит ЧЕ-2024

Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира российский борец Абдулрашид Садулаев прокомментировал ситуацию с отказом во въезде в Бухарест (Румыния), где проходит чемпионат Европы – 2024.

«К сожалению, этот чемпионат Европы пройдёт без моего участия. Я был заряжен, сфокусирован и готов, но прямо на границе мне отказали во въезде в Румынию — не понравилась моя виза. Как‑то странно получается! В Испании, откуда я вылетал в Бухарест, ко мне вопросов не было… На всё воля Всевышнего. Спасибо вам за поддержку. Будем извлекать уроки и двигаться дальше. Всем нашим ребятам желаю удачи и, главное, без травм!» — написал Садулаев в своих соцсетях.

Напомним, на чемпионате Европы — 2024 Садулаев должен был выступить в весовой категории до 97 килограммов. До поездки в Бухарест в конце января Абдулрашид выиграл международные соревнования «Кубок Ивана Ярыгина», тем самым подтвердив статус фаворита.