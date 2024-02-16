Associated Press: задержаны 3 человека, устроивших стрельбу во время парада в Канзас-Сити

Задержаны три человека устроивших стрельбу вовремя чемпионского парада в Канзас-Сити, сообщает агентства Associated Press.

15 февраля на параде после победы в местной команды «Канзас-Сити Чифс» в Супербоуле открылась стрельба в западной стороне от вокзала «Юнион-стейшн», куда должны были прибыть футболисты команды. По итогу в ходе стрельбы пострадало более 20 человек.

Власти пытаются найти всех тех, кто устроил массовую стрельбу в Канзас-Сити. ФБР и полиция города просят людей, присутствующих на чемпионском параде, поделиться видеозаписями со стрельбой или стрелками, пытавшимися скрыться с места происшествия. Властям потребуются достаточные доказательства, чтобы поддержать обвинение и в конечном итоге вынести приговор.

Напомним, «Канзас-Сити Чифс», выиграв Супербоул в этом году, стал первой командой за 19 лет в американском футболе, которая подтвердила чемпионство прошлого сезона. Команда праздновала победу несколько раз — первый раз в Лас-Вегасе, а второй — в самом Канзас-Сити.