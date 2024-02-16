Бобслеист Гайтюкевич: некоторые иностранные спортсмены пишут, что россиянам пора вернуться

Участник зимних Олимпийских игр 2022 года, трёхкратный бронзовый призёр чемпионата Европы, шестикратный чемпион России по бобслею Ростислав Гайтюкевич рассказал об отсутствии изменений в отношениях с иностранными спортсменами, несмотря на отстранение россиян от международных стартов.

«Я не хочу называть фамилии ребят, чтоб никак их не подставить в этой сложной ситуации. Мне важно общаться, находясь в изоляции. Очень интересно, что происходит в мире, какая у ребят техника и как они ей управляют», — цитирует Гайтюкевича ТАСС.

«Некоторые спортсмены из Европы и Америки уже пишут в соцсетях, что пора бы россиянам вернуться на этапы Кубка мира. Видимо, они считают соревнования неполноценными без нас, да и позиция их заключается в том, что спорт реально должен быть вне политики. Есть ли те, кто выступает резко против нашего возвращения? Мне лично никто такого не писал», — добавил Гайтюкевич.

Напомним, в 2022 году, в связи с ситуацией на Украине, Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранил российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой.