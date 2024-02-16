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Дзюдоист Абдулаев выиграл золото на турнире серии «Большого шлема» в Баку

Дзюдоист Абдулаев выиграл золото на турнире серии «Большого шлема» в Баку
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Российский дзюдоист Рамазан Абдулаев выиграл золото на турнире Мировой серии «Большого шлема», проходящем в Баку (Азербайджан). В финальной схватке в весовой категории до 60 кг спортсмен одолел представителя Франции Луку Мхеидзе, призёра Олимпиады 2020 года. Для россиянина это третья победа на турнирах «Большого шлема» в карьере.

Бронзовые медали в этой весовой категории завоевали Балабей Агаев (Азербайджан) и Достон Рузиев (Узбекистан).

Отметим, что сегодня, 16 февраля, бронзовую медаль турнира завоевал россиянин Руфат Алескеров, выступающий в категории до 66 кг. Также третье место в этом весе занял Яшар Наджафов (Азербайджан), серебро выиграл Даики Буба (Франция), а первым стал Альберто Гайтеро (Испания).

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