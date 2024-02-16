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Магнус Карлсен победил на турнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge

Магнус Карлсен победил на турнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, 16-й чемпион мира, победил на турнире по шахматам Фишера Freestyle GOAT Challenge. В финальном матче спортсмен сыграл две партии с американцем Фабиано Каруаной: первый отрезок встречи быстро завершился вничью, а во втором норвежец одержал победу — 1,5:0,5.

В матче за третье место на соревнованиях победил представитель США Левон Аронян, который также в двух партиях обыграл узбекистанца Нодирбека Абдусатторова — 1,5:0,5.

Во встречах за пятое-шестое места Алиреза Фируджа (Франция) в двух партиях обыграл Гукеша Доммараджу (Индия) — 1,5:0,5. 17-й чемпион мира из Китая Дин Лижэнь занял последнее место на турнире, не сумев выиграть или свести вничью ни одной партии в матче с Винсентом Каймером (Германия) — 0:2.

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