Бразилия обыграла Оман в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу

Сборная Бразилии обыграла команду Омана в матче 1-го тура чемпионата мира по пляжному футболу со счётом 5:3 (4:2, 0:1, 1:0).

Счёт на второй минуте матча открыла команда сборной Омана, однако бразильцы быстро догнали и обыграли соперников по счёту. Игроки из Омана отметились тремя наказаниями за весь матч, бразильцы не получили ни одной карточки. Абдулрахман Аль-Фазари из сборной Омана не забил пенальти.

Сборные Бразилии и Омана относятся к группе D. В этой же группе сыграли Мексика и Португалия. Сейчас Бразилия и Португалия расположились на двух первых строчках групповой таблицы.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 февраля до 25 февраля. В 1-м туре команды разделены на четыре группы: A, B, C, D.