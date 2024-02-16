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Бразилия обыграла Оман в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу

Бразилия обыграла Оман в 1-м туре чемпионата мира по пляжному футболу
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Сборная Бразилии обыграла команду Омана в матче 1-го тура чемпионата мира по пляжному футболу со счётом 5:3 (4:2, 0:1, 1:0).

Счёт на второй минуте матча открыла команда сборной Омана, однако бразильцы быстро догнали и обыграли соперников по счёту. Игроки из Омана отметились тремя наказаниями за весь матч, бразильцы не получили ни одной карточки. Абдулрахман Аль-Фазари из сборной Омана не забил пенальти.

Сборные Бразилии и Омана относятся к группе D. В этой же группе сыграли Мексика и Португалия. Сейчас Бразилия и Португалия расположились на двух первых строчках групповой таблицы.

ЧМ-2024 . Группа D. 1-й тур
16 февраля 2024, пятница. 20:00 МСК
Бразилия
Окончен
5 : 3
Оман
0:1 Аль-Саути – 01:10     1:1 Халк – 02:37     2:1 Маурисиньо – 05:28     2:2 Аль-Фазари – 10:30     3:2 Катарино – 10:54     4:2 Родриго – 11:53     4:3 Аль-Ораими – 14:20     5:3 Халк – 28:17    
Удаления: нет / Аль-Саути – 22:56'

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 февраля до 25 февраля. В 1-м туре команды разделены на четыре группы: A, B, C, D.

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