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МВД: поиски пропавшей после турнира по тайскому боксу спортсменки не дали результатов

МВД: поиски пропавшей после турнира по тайскому боксу спортсменки не дали результатов
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Руководитель пресс-службы МВД по республике Дагестан Гаяна Гариева в своём телеграм-канале сообщила, что поиски пропавшей на территории региона после турнира по тайскому боксу Анны Цомартовой не дали результатов.

«Нет, не нашли. Ни одну из двух пропавших девочек. Ни Анну Цомартову, ни Айшат Абдулмуталибову (пропавшая в Махачкале 15-летняя девочка. — Прим. «Чемпионата»). Мы делаем всё, что в наших силах. Применяем все возможные силы и средства, но пока это не дало результата», — говорится в сообщении.

Напомним, Анна Цомартова пропала в прошлую пятницу, 9 февраля. В тот день спортсменка, которая училась в ростовском юридическом университете, проиграла на турнире по тайскому боксу и после его окончания ушла в неизвестном направлении, не взяв с собой телефон. В последний раз её видели вечером 9 февраля на берегу моря стоящей по пояс в воде.

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