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Беларусь обыграла Сенегал в первом матче ЧМ по пляжному футболу

Беларусь обыграла Сенегал в первом матче ЧМ по пляжному футболу
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В стартовом матче 1-го тура в группе С сборная Беларуси обыграла национальную команду Сенегала со счётом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2).

В матче только на 11-й минуте удалось открыть счёт сборной Беларуси с пенальти Олега Гапона. Гапон показал себя как один из результативных игроков, забивший в ворота соперника три гола. Обе команды получили по две жёлтые карточки. Незабитых пенальти в матче не было, а со стороны сенегальской команды результативный штрафной удар сделал Рауль Менди.

ЧМ-2024 . Группа C. 1-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:30 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 6
Беларусь
0:1 Гапон – 10:18     1:1 Самб – 12:35     1:2 Бриштель – 12:38     1:3 Гапон – 15:52     2:3 Диань – 19:38     2:4 Бриштель – 20:04     2:5 Петровский – 26:42     2:6 Гапон – 30:48     3:6 Менди – 32:31     4:6 Диань – 35:57    

В этой же группе сыграли Япония и Колумбия. Сборной Японии удалось одержать победу.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 февраля до 25 февраля. В 1-м туре команды разделены на четыре группы: A, B, C, D.

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