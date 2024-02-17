Беларусь обыграла Сенегал в первом матче ЧМ по пляжному футболу

В стартовом матче 1-го тура в группе С сборная Беларуси обыграла национальную команду Сенегала со счётом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2).

В матче только на 11-й минуте удалось открыть счёт сборной Беларуси с пенальти Олега Гапона. Гапон показал себя как один из результативных игроков, забивший в ворота соперника три гола. Обе команды получили по две жёлтые карточки. Незабитых пенальти в матче не было, а со стороны сенегальской команды результативный штрафной удар сделал Рауль Менди.

В этой же группе сыграли Япония и Колумбия. Сборной Японии удалось одержать победу.

Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 февраля до 25 февраля. В 1-м туре команды разделены на четыре группы: A, B, C, D.