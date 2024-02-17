Беларусь обыграла Сенегал в первом матче ЧМ по пляжному футболу
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В стартовом матче 1-го тура в группе С сборная Беларуси обыграла национальную команду Сенегала со счётом 6:4 (1:0, 3:2, 2:2).
В матче только на 11-й минуте удалось открыть счёт сборной Беларуси с пенальти Олега Гапона. Гапон показал себя как один из результативных игроков, забивший в ворота соперника три гола. Обе команды получили по две жёлтые карточки. Незабитых пенальти в матче не было, а со стороны сенегальской команды результативный штрафной удар сделал Рауль Менди.
ЧМ-2024 . Группа C. 1-й тур
16 февраля 2024, пятница. 18:30 МСК
Сенегал
Окончен
4 : 6
Беларусь
0:1 Гапон – 10:18 1:1 Самб – 12:35 1:2 Бриштель – 12:38 1:3 Гапон – 15:52 2:3 Диань – 19:38 2:4 Бриштель – 20:04 2:5 Петровский – 26:42 2:6 Гапон – 30:48 3:6 Менди – 32:31 4:6 Диань – 35:57
В этой же группе сыграли Япония и Колумбия. Сборной Японии удалось одержать победу.
Напомним, чемпионат мира по пляжному футболу проходит в Дубае (ОАЭ) с 15 февраля до 25 февраля. В 1-м туре команды разделены на четыре группы: A, B, C, D.
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