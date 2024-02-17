В Госдуму внесён законопроект о проведении Всемирных игр дружбы

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту подготовил законодательную базу для проведения в России Всемирных игр дружбы. По указу президента России первые международные соревнования пройдут в Москве и Екатеринбурге в сентябре 2024 года.

В законопроекте предлагается закрепить правовой статус, права и обязанности организатора соревнований, Международной ассоциации дружбы (IFA), принимающей стороны – для единых стандартов проведения соревнований в любой стране. Также прописан порядок проведения турнира. Финансироваться он будет из федерального, регионального, местного бюджетов, а также внебюджетных источников.

По аналогии с Олимпийскими играми предложено ввести упрощение визового режима для иностранных граждан – участников соревнований. Особые положения касаются волонтёрской деятельности. Для развития этого движения в России тоже предложили упрощения: иностранным волонтёрам не нужно будет получать разрешение для работы на соревнованиях и не нужно будет рассылать уведомления о прибытии на турнир.

«Мы подготовили пакет законопроектов для успешного проведения в России Всемирных игр дружбы, что особенно важно, так как это первые в истории соревнования абсолютно нового формата. В условиях отстранения МОК турнир поддерживает принципы всеобщей доступности спорта и направлен на борьбу с дискриминацией спортсменов.

На что особенно хочу обратить внимание, в законопроекте мы предлагаем ввести бесплатный проезд на Всемирных играх дружбы. Он не повсеместный, а касается только маршрута спортивного соревнования, то есть в пределах конкретного города, где будет проходить турнир. Речь идёт о проезде в городском транспорте до места проведения соревнований для волонтёров, зрителей и организаторов. Точки маршрута, остановки, конкретные условия предоставления бесплатного проезда будут определять субъекты и организаторы Всемирных игр дружбы.

Также предлагаем запретить рост цен на билеты на самолёты. То же самое касается гостиниц — в документе мы предусматриваем регулирование потолка цен на жильё в городах проведения турнира. Чтобы не было такого, как иногда бывает – большое красочное событие в регионе, и владельцы гостиниц начинают спекулировать ценами, взвинчивая их до беспредела.

Ещё одно наше предложение – разрешить в местах проведения соревнований рекламу азартных игр и пивных напитков. Отдельно мы хотим разрешить продажу алкогольной продукции на стадионах, реализуемой коммерческими партнёрами организаторов Всемирных игр дружбы. Это привлечёт дополнительные источники финансирования турнира и позволит минимизировать расходы бюджета. Такой положительный опыт у нас был на чемпионате мира по футболу 2018 года», — прокомментировал в пресс-релизе инициатор пакета законопроектов о проведении Всемирных игр дружбы – председатель Комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.