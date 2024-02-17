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Тайгер Вудс напугал фанатов на турнире в Калифорнии. К нему приезжала скорая помощь

Тайгер Вудс напугал фанатов на турнире в Калифорнии. К нему приезжала скорая помощь
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Легендарный американский гольфист Тайгер Вудс был вынужден отложить своё полноценное возвращение в PGA-тур.

Вудс снялся с крупного турнира Genesis Invitational, который проходит в Калифорнии, после шести лунок во втором раунде. Якобы у чемпиона свело спину ещё на старте соревнований, он продолжил, но всё же спустя время всё равно снялся. Позднее выяснилось, что причиной такого решения стала простуда. При этом болельщиков обеспокоил приезд кареты скорой помощи к зданию клуба «Ривьера», оказалось, врачи действительно приезжали именно к Тайгеру.

«У него был небольшой жар, но во время разминки он почувствовал себя лучше. Но когда игра началась, у него начала кружиться голова. Врачи говорят, что он мог заболеть гриппом и у него было обезвоживание. Ему поставили капельницу, и сейчас ему намного лучше», — приводит слова менеджера Вудса Роба Макнамара SVT.

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