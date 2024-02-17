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Конькобежка Зуева — лучшая на дистанции 5000 метров на Спартакиаде-2024

Конькобежка Зуева — лучшая на дистанции 5000 метров на Спартакиаде-2024
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Конькобежка из Беларуси Марина Зуева стала лучшей на дистанции 5000 метров в рамках Спартакиады-2024 в Челябинске.

Заданную дистанцию Зуева преодолела за 7 минут 14,27 секунды, однако белорусские конькобежцы стартуют на состязаниях вне зачёта. Первое место среди российских спортсменок заняла Екатерина Кошелева с результатом 7 минут 22,58 секунды. Вторая — Алиса Бекер, финишировавшая за 7 минут 27,16 секунды. Замкнула тройку лидеров Екатерина Алдошкина — 7 минут 30,17 секунды.

Напомним, Спартакиада сильнейших — 2024 проходит в пяти субъектах Российской Федерации: Краснодарский, Красноярский край, Тюменская, Свердловская и Челябинская области и в 15 дисциплинах зимних видов спорта. Продлятся соревнования до 18 февраля.

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