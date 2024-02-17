Чемпионка по лёгкой атлетике Галицкая хочет достичь высот в бобслее

Лёгкоатлетка и чемпионка России по бегу на 100 метров Екатерина Галицкая заявила, что пока у неё не всё получается в бобслее, который ей не так давно полюбился, но она ставит максимальные цели.

«Думаю, что у меня пока не очень хорошо всё получается, да и Надежда говорит, что можно бежать лучше. Есть куда расти, чем слаженнее будет наш экипаж, тем быстрее время мы будем показывать. Какие цели ставлю перед собой в бобслее? Такие же, как и в лёгкой атлетике, всегда по максимуму», — приводит слова Галицкой ТАСС.

Напомним, сейчас Галицкая участвует в соревнованиях по бобслею в Сочи. Она начала заниматься этим видом спорта в 2023 году. До 2022 года она три года отбывала наказание за нарушение антидопинговых правил.