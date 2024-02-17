Бобслеист Александр Зубков ответил на вопрос, какая из двух побед в Сочи для него важнее

Российский бобслеист Александр Зубков, который выступил на Олимпиаде в Сочи в 2014-м году, рассказал, что ни одна из побед не является для него более приоритетной.

«Они равноценно дороги. Даже не разделяю их. Это одна большая победа» — сказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, что Зубков изначально занимался санным спортом. Дебютировал он на Олимпийских играх 2006 года, став серебряным призёром в четвёрках. На Олимпиаде в Сочи ему удалось завоевать сразу две золотые награды в двойках и в четвёрках.

Зубков также был знаменосцем на Олимпийских играх в Сочи и по началу переживал, что что-то может пойти не так. В этом году исполняется 10 лет с сочинской Олимпиады-2014.