«Нас будто пронесли на руках». Зубков – о том, как нёс флаг на церемонии открытия ОИ-2014

Бобслеист Александр Зубков вспомнил, как нёс флаг на Олимпийских играх — 2014. Он заявил, что изначально был страх споткнуться в самый торжественный момент.

«Когда только узнал, что будет возможность нести флаг, были ощущения, что могу споткнуться. Но когда заходил на стадион – уже нет. Болельщики и зрители нас будто пронесли на руках. Мы прошли на одном дыхании. Мы думали, что будем переживать, но ничего тогда такого не ощутили.

Когда наша команда заходила на стадион «Фишт», поддержку болельщиков нужно было прочувствовать. Не только увидеть, но и понять, как это ощущается внутри себя. Всё дрожало и тряслось, но мы прошли достойно», — рассказал Зубков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в этом году исполняется 10 лет с момента проведения сочинской Олимпиады в 2014 году.