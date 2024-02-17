Сборная Хорватии по водному поло в третий раз стала чемпионом мира
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Мужская сборная Хорватии по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта, обыграв в финале команду Италии.
Основное время завершилось со счётом 11:11. В серии пенальти сильнее оказались хорваты — 4:2.
Отметим, что сборная Хорватии стала трёхкратным чемпионом мира. Ранее команда побеждала в 2007 и 2017 годах.
Кроме того, в матче за бронзу сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 14:10.
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