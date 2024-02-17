Сборная Хорватии по водному поло в третий раз стала чемпионом мира

Мужская сборная Хорватии по водному поло завоевала золотые медали чемпионата мира по водным видам спорта, обыграв в финале команду Италии.

Основное время завершилось со счётом 11:11. В серии пенальти сильнее оказались хорваты — 4:2.

Отметим, что сборная Хорватии стала трёхкратным чемпионом мира. Ранее команда побеждала в 2007 и 2017 годах.

Кроме того, в матче за бронзу сборная Испании обыграла команду Франции со счётом 14:10.