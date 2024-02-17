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Рашидов стал серебряным призёром чемпионата Европы по вольной борьбе

Рашидов стал серебряным призёром чемпионата Европы по вольной борьбе
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Российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл в финале чемпионата Европы по вольной борьбе Исламу Дудаеву из Албании. Они бились в весовой категории до 65 кг.

Финальный поединок завершился со счётом 2:1 в пользу албанца. Таким образом, представитель России завоевал серебряную медаль.

На пути к финалу 28-летний Рашидов победил действующего чемпиона Европы из Армении Вазгена Теваняна.

Отметим, что Рашидов является двукратным чемпионом Европы. Также борец становился чемпионом мира и бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио.

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