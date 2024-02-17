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Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг

Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг
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Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния).

В финале весовой категории до 79 кг Усманов одержал победу над представителем Беларуси Магомедхабибом Кадимагомедовым со счётом 9:6.

Отметим, что Усманов является чемпионом мира 2023 года, а также победителем Кубка мира (2020).

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) ранее допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл в финале чемпионата Европы по вольной борьбе Исламу Дудаеву из Албании. Они бились в весовой категории до 65 кг.

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