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Россиянин Усманов стал чемпионом Европы по вольной борьбе в весовой категории до 79 кг

Российский борец вольного стиля Ахмед Усманов стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Бухаресте (Румыния).

В финале весовой категории до 79 кг Усманов одержал победу над представителем Беларуси Магомедхабибом Кадимагомедовым со счётом 9:6.

Отметим, что Усманов является чемпионом мира 2023 года, а также победителем Кубка мира (2020).

Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) ранее допустил российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе на условиях, рекомендованных Международным олимпийским комитетом (МОК).

Ранее российский борец вольного стиля Гаджимурад Рашидов проиграл в финале чемпионата Европы по вольной борьбе Исламу Дудаеву из Албании. Они бились в весовой категории до 65 кг.