Уилсон вышел в финал турнира Welsh Open, где сыграет с О'Доннеллом

Англичанин Гэри Уилсон вышел в финал теннисного турнира Welsh Open, который проводится в Лландидно (Уэльс).

На стадии полуфинала он обыграл представителя Шотландии Джона Хиггинса со счётом 6:4.

В финале турнира Уилсон встретится с соотечественником Мартином О'Доннеллом, который в своём полуфинальном матче обыграл англичанина Эллиота Слессора.

Welsh Open — профессиональный рейтинговый турнир по снукеру, который проводится ежегодно с 1992 года.

Общий призовой фонд турнира составил £ 427 тыс. (€ 499 тыс.). Чемпион турнира получил £ 80 тыс. (€ 93 тыс.). За второе место будет выплачено £ 35 тыс. (€ 41 тыс.)

Действующим победителем турнира является Роберт Милкинс, который в финальном матче прошлого года обыграл Шона Мерфи.