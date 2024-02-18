Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты третьего игрового дня

17 февраля начались матчи 2-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024. Свои вторые матчи сыграли команды групп A и B.
В группе A сборная Италии обыграла команду Египта со счётом 6:2, а хозяева турнира в дополнительное время обыграли сборную США. Лидирует в квартете команда Италии с двумя победами, одержанными в основное время.
В группе B Испания и Аргентина потерпели вторые поражения подряд. Испанцы уступили команде Таити — 3:5, а аргентинцы проиграли сборной Ирана со счётом 3:6. Таити возглавляет квартет.
Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024
Групповой турнир. 2-й тур
Группа A
Италия — Египет — 6:2.
ОАЭ — США — 3:2 ОТ.
Группа B
Испания — Таити — 3:5.
Аргентина — Иран — 3:6.