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Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024: результаты третьего игрового дня

17 февраля начались матчи 2-го тура группового турнира чемпионата мира по пляжному футболу среди мужчин — 2024. Свои вторые матчи сыграли команды групп A и B.

В группе A сборная Италии обыграла команду Египта со счётом 6:2, а хозяева турнира в дополнительное время обыграли сборную США. Лидирует в квартете команда Италии с двумя победами, одержанными в основное время.

В группе B Испания и Аргентина потерпели вторые поражения подряд. Испанцы уступили команде Таити — 3:5, а аргентинцы проиграли сборной Ирана со счётом 3:6. Таити возглавляет квартет.

Чемпионат мира по пляжному футболу — 2024

Групповой турнир. 2-й тур

Группа A

Италия — Египет — 6:2.

ОАЭ — США — 3:2 ОТ.

Группа B

Испания — Таити — 3:5.

Аргентина — Иран — 3:6.